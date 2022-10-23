Опубликованы кадры с места падения самолета на жилой дом в Иркутске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры падения военного самолета в Иркутске. Он рухнул на жилой дом, после чего начался пожар. По данным «Интерфакса», в результате крушения погибли два пилота, о других пострадавших в единой дежурной диспетчерской службе не сообщили.

О том, что в Иркутске упал военный самолет, сообщил губернатор области Игорь Кобзев. По предварительным данным Telegram-канала «112», речь идет о Су-30, который вылетел с авиазавода. Катастрофа произошла в микрорайоне Ново-Ленино.

17 октября в Ейске военный самолет Су-34 рухнул во дворе многоквартирного жилого дома. От удара разлилось горючее, вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 15 человек, пострадали 26. Пилоты успели катапультироваться. Им удалось предотвратить падение боевой машины на супермаркет и детский сад и тем самым избежать гораздо большего числа жертв.