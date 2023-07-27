Опубликовано видео крушения Ми-8 в Тюнгуре

Фото: Комитет ГОЧС и ПБ Республики Алтай

Telegram-канал «112» опубликовал видео крушения вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в Республике Алтай. На кадрах видно, как борт при заходе на посадку зацепил линию электропередачи.

По данным регионального управления МЧС, на борту находились 13 человек, шестеро погибли.

Вертолет совершал коммерческий полет по маршруту Карасук-Ак-Кем-Тюнгур. При посадке он загорелся. На место прибыли пожарные. Сообщение об аварии поступило в 11:05 мск.

24 июня в городе Павловске Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В результате нештатной ситуации пострадал один человек.

За неделю до этого, 17 июня, в Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, включая 21 пассажира. Тогда в региональном главке МЧС сообщали, что обошлось без жертв, никто не пострадал.

Кроме того, Ан-2, арендованный для патрулирования Кировской базой авиационной и наземной охраны лесов, совершил аварийную посадку в Кировской области. На борту судна находились пять человек — пилот и четыре парашютиста. Никто из людей на борту не пострадал.