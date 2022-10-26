Опубликованы кадры крупного ночного пожара на складе в Петербурге

Опубликованы видеокадры с места крупного ночного пожара, который произошел на складе со строительными материалами в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Пожар снят с коптера, видео размещено в Telegram-канале «Iz.ru».

Пожар начался на складе вечером 25 октября. Площадь распространения огня изначально составляла шесть тысяч квадратных метров, а в дальнейшем достигла 12 тысяч квадратных метров.

Для тушения огня были привлечены более 100 специалистов, 24 единицы специальной техники и пожарный поезд. Также на месте происшествия работала выездная лаборатория, которая производила замеры воздуха.

Из-за возгорания обрушилась крыша здания на 9 тысячах квадратных метров, а также одна из стен склада.

В настоящее время пожар локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.