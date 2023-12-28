Опубликованы кадры атаки «Русских ястребов» на «норы» ВСУ в терриконах «РВ»: ВС России поразили позиции украинских войск на терриконах у Горловки

Фото: МО РФ

Бойцы отряда «Русские ястребы» 238-й артиллерийской бригады ВС России нанесли удар по выявленной позиции Вооруженных сил Украины на терриконах, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В публикации укрепления противника называют «норами». Авторы канала также опубликовали видео с места событий.

На записи можно увидеть беспилотник, поражающий позиции ВСУ. По информации канала, бой развернулся вблизи Горловки в ДНР.

Также канал показал видео уничтожения российскими бойцами блиндажа с военными ВСУ у Авдеевки. На кадрах видно, как солдат противника прячется в укрытие, вслед за этим дрон сбрасывает в него снаряд, после происходит взрыв. Отмечается, что российские разведчики отследили движение на передовых позициях ВСУ и направили дрон к цели. В результате точного броска укрепление противника удается ликвидировать.

Ранее Telegram-канал «Военное дело» сообщил об ударе Вооруженных сил России по украинскому поезду, который должен был использоваться для перевозки американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. По данным канала, комплекс планировалось перевезти из Херсона на другой участок фронта.

Источники канала утверждают, что удар оказался болезненным для командования ВСУ и вынудил президента Украины Владимира Зеленского записать видеообращение. При этом, как отмечается, украинская сторона распространяет недостоверную информацию о том, что удар наносился по мирным целям. В Министерстве обороны России не комментировали данную информацию.