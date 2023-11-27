Опубликованы кадры, где морские волны уничтожают железную дорогу в Сочи

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В Сети появились кадры, как черноморские волны высотой в несколько этажей падают на железнодорожное полотно во время шторма в Сочи. Telegram-канал «112», который опубликовал эти кадры, сообщает, что водная масса уничтожила целые участки полотна и насыпи вдоль железной дороги. Движение по одному из пути в данный момент восстановлено.

Ранее в Сочи из-за шторма рухнул трехэтажный дом. Обрушение произошло в микрорайоне Лоо после того, как землю под зданием подмыло водой. Всех жителей эвакуировали заранее, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

До этого метеорологи спрогнозировали волны высотой до восьми метров на побережье городов Анапа, Геленджик, Новороссийск и в Туапсинском районе. Ураган наблюдается и в других южных городах: сильный ветер в Сочи привел к локальным нарушениям электроснабжения на некоторых улицах. Также дерево раздавило автобусную остановку, из-под крыши которой чудом успели разбежаться местные жители. Позднее еще несколько рухнувших деревьев перекрыли железнодорожные пути, из-за чего поезда в настоящее время отправляются с задержками.

Советник главы Республики Крым Олег Крючков днем 27 ноября сообщил о смерти одного человека в регионе из-за природного катаклизма. Мужчина отправился смотреть на волны во время шторма в Крыму. Он сказал родственникам, что дойдет до пляжа в районе рынка «Русич», однако затем не вернулся домой.