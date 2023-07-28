Опубликованы кадры из разрушенного взрывом кафе в Таганроге

Фото: t.me/golubev_vu

Таганрог

Telegram-канал Mash опубликовал видео из разрушенного взрывом кафе в Таганроге. На кадрах запечатлена кухня заведения «Чехов сад» и образовавшаяся у здания воронка от взрыва.

На видео можно заметить одну из пострадавших. Судя по форме, девушка является сотрудницей кафе. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб, они оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

28 июля в центре Таганрога произошел мощный взрыв. В результате во многих домах по соседству выбило стекла.

Информацию о взрыве подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, он произошел рядом с кафе «Чехов Сад». Глава региона уточнил, что при взрыве обошлось без жертв. Травмы получили 15 человек, им оказывается медицинская помощь.

По данным Министерства обороны России, взрыв в Таганроге произошел в результате попадания украинской ракеты. В ведомстве сообщили, что Вооруженные силы Украины ударили по городу переоборудованным в ударный вариант снарядом комплекса С-200. Взрыв привел к разрушению нескольких построек.