Опубликованы кадры из Краснодара, где в школе сорвало крышу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет по Краснодарскому краю опубликовал кадры из школы, где утром 25 мая сорвало крышу. Ранее СК возбудил уголовное дело после травмирования детей в учебном заведении.

На размещенной записи можно увидеть, что на месте происшествия продолжает работать следователь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле руководителя Следкома по региону.

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что кровлю школы № 29 на улице имени Рылеева сорвало из-за сильного ветра. По словам мэра, хотя инцидент и произошел до начала торжественной линейки, несколько человек получили травмы, им оказывается помощь. Глава города также опубликовал кадры с места происшествия. Как отметил Наумов, он держит ситуацию на контроле.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали 12 несовершеннолетних. По информации региональной прокуратуры, учащиеся получили осколочные ранения различной степени тяжести. Надзорное ведомство Западного административного округа Краснодара организовало проверку по факту произошедшего.

Ранее в Черняховске Калининградской области на четырехлетнего ребенка упало дерево. Мать мальчика возила его на трехколесном велосипеде, когда неожиданно на них обрушился гнилой ствол с ветвями.