МЧС показало последствия взрыва газа в жилом доме под Казанью

Фото: МЧС РФ

МЧС России опубликовало кадры из жилого дома в поселке Осиново в Татарстане, в котором взорвался газ. В ведомстве уточнили, что кинологи обследовали территорию, они не обнаружили погибших. Эвакуированы три человека.

Кинологи МЧС России обследовали территорию, погибших и пострадавших не обнаружено. Всего эвакуированы три человека. Один пострадавший передан медикам, — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжаются работы по расчистке завалов. Группировка РСЧС составляет 32 специалиста и 10 единиц техники.

О взрыве газа в поселке под Казанью стало известно утром 21 декабря. Первые кадры с места происшествия опубликовали очевидцы. На них видно, что в результате ЧП повреждения получила жилая двухэтажка, наружная стена которой полностью обвалилась. Предположительно, взрыв прогремел на втором этаже, так как там зафиксированы наибольшие разрушения.

Позднее региональное управление МЧС сообщило, что пострадали четыре человека. Администрация развернула в местном Доме культуры пункт временного размещения.