Новости ❘ Регионы

Опубликованы кадры гибели рабочего из-за «выстрела» детали от цементовоза

Рабочий из Коломны погиб в результате «выстрела» крышки от бака цементовоза в голову

Водитель цементовоза погиб из-за «выстрела» крышки от бака в голову, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, инцидент произошел на территории завода «Хенкель» в Коломне. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

По предварительной информации, водитель хотел проверить крышку после того, как в бак был залит цемент. Под давлением деталь служебного транспорта оторвало. Крышка угодила рабочему в голову, он скончался на месте от полученных травм.

Ранее сообщалось о гибели рабочего на предприятии «Норникель» в Норильске. Мужчина пострадал после обрушения пола в галерее. Он скончался в автомобиле скорой помощи.

Также стало известно о гибели двух рабочих на стройке на востоке Москвы. Инцидент произошел в Измайловском проезде. По предварительной информации, строители упали с 10-го этажа. Они скончались от полученных травм до приезда скорой помощи.

Также тела двух сотрудников дорожной службы были найдены на 21-м километре Калужского шоссе. Поиск работников начали из-за того, что они не появились на утренней сдаче смены. Осмотр показал, что на телах рабочих есть гематомы и ссадины.