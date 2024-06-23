Опубликованы кадры челябинских дорог, превратившихся в реки Ural Mash: дороги Челябинска ушли под воду из-за неисправных ливневок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ливневки Челябинска не справляются с отводом дождевой воды, из-за чего улицы города оказались затоплены, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Он опубликовал подборку кадров, снятых местными жителями.

Как уточнил канал, из-за неисправных ливневок на улице Салютной уровень воды достиг высоты автомобильных колес. На опубликованных кадрах видно, что машины вынуждены передвигаться по городу практически вплавь, создавая волны. Местным жителям также пришлось всемером проталкивать через глубокие лужи пассажирский автобус. В некоторых районах города вода достает почти до дверных ручек машин.

Ранее на улицах Екатеринбурга развернулся настоящий ливневый апокалипсис. Из-за непрекращающихся дождей город ушел под воду. Местным жителям удалось заснять, как вода с пугающей скоростью затапливает подземные переходы. Лужи были настолько глубокие, что люди уходили в них практически по пояс.

Также ранее МЧС России по Приморскому краю сообщило, что мощные ливни усложнили паводковую обстановку в регионе. По меньшей мере три населенных пункта оказались отрезаны, к ним организовали лодочные переправы. Помимо этого, были подтоплены десятки жилых участков.