Опубликованы фото из штаба Черноморского флота, атакованного беспилотником Губернатор Севастополя Развожаев опубликовал фото из штаба ЧФ, атакованного беспилотником

Фото: vk.com/razvozhaev_m

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с территории штаба Черноморского флота, который атаковали ВСУ. По его словам, удар был нанесен с использованием беспилотника.

Нахожусь с утра в Штабе флота. На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются. Всю информацию буду оперативно сообщать здесь, — написал глава региона.

Также он объявил об отмене всех массовых мероприятий в городе, в том и числе посвященных Дню Военно-морского флота, и призвал местных жителей и туристов сохранять спокойствие и по возможности не покидать дома.

31 июля около семи утра Развожаев сообщил о том, что штаб Черноморского флота России в Севастополе подвергся атаке ВСУ. Предположительно, удар был нанесен с помощью беспилотника. Губернатор уточнил, что ранения получили пятеро сотрудников штаба. Всем им оказана помощь. Погибших в результате атаки нет. На месте работают сотрудники ФСБ.