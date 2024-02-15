Опубликованы фотографии обломков чешских ракет на улицах Белгорода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители Белгорода находят обломки чешских ракет после обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующие фотографии были опубликованы в Telegram-канале военного корреспондента Юрия Котенка. По его словам, на снимках изображены ракеты, выпущенные из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Ранее в Минобороны РФ подтвердили информацию об обстреле региона чешскими ракетами.

На кадрах, опубликованных в Сети, видны обломки ракет разных размеров. По меньшей мере две из них внешне похожи на ракеты, применяющиеся для стрельбы из РСЗО «Вампир». Отмечается, что обломки снарядов находят в разных частях города.

По данным Минобороны России, ракетная атака была пресечена с помощью систем противовоздушной обороны. Всего было сбито 14 снарядов, выпущенных из чешской РСЗО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибли по меньшей мере пять человек, еще 18 человек пострадали. По словам главы региона, среди жертв есть один ребенок. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Также получили повреждения семь частных домовладений, пять автомобилей, один магазин и строения местного промышленного предприятия.