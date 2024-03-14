Опубликованы фото взрывов в Белгороде Telegram-канал Baza опубликовал фото взрывов в Белгороде

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал Baza опубликовал фотографии взрывов в Белгороде. По его информации, очевидцы сообщили о громких звуках в центре и в районе вокзала. На опубликованных кадрах виден столб дыма. Информация о пострадавших, а также разрушениях пока что не поступала.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что в центре Белгорода прогремел мощный взрыв. В Минобороны России информацию не комментировали. Канал уточнил, что очевидцы слышали взрыв на Донецкой улице рядом с автомобилем.

В мэрии Белгорода при этом объявили ракетную опасность. Власти рекомендовали жителям оставаться в помещениях, а также не подходить близко к окнам.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником село Покровка в Ивнянском районе. По его словам, БПЛА влетел в дерево, после чего взорвался, взрывной волной выбило окна в ближайших домах. При атаке никто из жителей не пострадал. Губернатор уточнил, что повреждены несколько жилых, а также одна хозяйственная постройка.