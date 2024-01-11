Опубликованы фото страшного ДТП под Пензой, где погибли восемь человек

Фото: t.me/UGIBDD58

Управление ГИБДД по Пензенской области опубликовало фотографии с места ночного ДТП на трассе М-5 «Урал». Там произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли восемь человек.

По предварительным данным, водитель минивэна, двигаясь в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой машиной Volvo. Жертвами аварии стали находившиеся в минивэне восемь человек, семь из которых погибли на месте и еще один скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Также известно о двух пострадавших. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее в результате аварии в Башкирии погиб самый сильный ребенок России Сергей Батяев. 16-летний подросток, который в возрасте 12 лет одержал победу на Всероссийских соревнованиях по русском силомеру «Сила РДШ», катался с другом на автомобиле и врезался в грузовик. Он скончался в реанимации, не приходя в сознание.

На Ставрополье ранее произошло ДТП, в результате которого погибли восемь человек. Авария случилась на автодороге Новопавловск — Зольская — Пятигорск вблизи поселка Пятигорский. Водитель пассажирской «Газели» при повороте не пропустил машину встречного движения и допустил столкновение с КамАЗом. Жертвами стали водитель и пассажиры маршрутки.