Опубликованы фото с яркими стендами на ПМЭФ

Фото: Юлия Егорова/Росконгресс

В Сети появились кадры с изображением ярких и массивных стендов на Петербургском международном экономическом форуме. На ПМЭФ представлены инсталляции банка ВТБ, «Альба Банка», «ВЭБ.РФ», авиакомпании «Аэрофлот» и многих других. Общий объем площади под инсталляции составляет порядка 100 тысяч квадратных метров.

Как уточняет Telegram-канал Baza, крупные бренды на протяжении многих месяцев готовят свои стенды, пытаясь придумать самые привлекательные варианты. По данным канала, таким образом между компаниями проходит негласное соревнование для привлечения к себе внимания потенциальных партнеров.

Ранее сообщалось, что на стенде Петербурга для ПМЭФ-2024 будут продемонстрированы инновации города. Предполагается, что Смольный выделил почти 104 млн рублей для возведения экспозиции площадью 1697 квадратных метров. В центре стенда расположен автомобиль, которым, по предварительным сведениям, является Chery Tiggo 7 Pro синего цвета. Экспозиция сможет одновременно принять до 500 человек.

Telegram-канал News Media Room сообщил, что делегация «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не приедет на ПМЭФ-2024 из-за того, что в мае их не пустили в РФ на форум «Россия — Исламский мир» в Казани без объяснения причин. Однако спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов опроверг эту информацию, назвав ее фейком.