Опубликованы фото с места взрыва в одном из белгородских дворов Mash показал фото с места взрыва в одном из белгородских дворов

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Telegram-канал Mash опубликовал фото с места взрыва в одном из белгородских дворов. Как уточнил канал, одну машину перевернуло на крышу, второй повредило кузов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По данным канала, у автомобилей вокруг выбиты окна и множество царапин. О пострадавших пока не сообщалось.

До этого система ПВО сбила четыре воздушных цели над Белгородом и Белгородским районом. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии.

Накануне губернатор рассказал, что семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря, выплатят по 3 млн рублей. Гладков добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжелый вред здоровью. По его словам, выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 29 декабря российские силы ПВО в Брянской области уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, в результате происшествия никто не пострадал.