Опубликованы фото с места убийства в московской квартире Число смертельных жертв поножовщины в московской квартире увеличилось до двух

Фото: t.me/moscowproc*

Прокуратура опубликовала фото с места поножовщины на улице Бутлерова в Москве. В ведомстве добавили, что число смертельных жертв ЧП увеличилось до двух. Еще один раненый мужчина находится в реанимации.

В квартире жилого дома на ул. Бутлерова обнаружено тело мужчины 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Кроме того, с телесными повреждениями в виде ножевых ранений госпитализированы еще двое мужчин. <...> Один из пострадавших скончался в медицинском учреждении, — рассказали в надзорном ведомстве.

Предполагается, что поножовщину устроил знакомый пострадавших. Факт смерти второго пострадавшего подтвердили в Следственном комитете.

Несмотря на усилия врачей, один из потерпевших, доставленных в столичную больницу, скончался от полученных повреждений, — рассказали в СКР.

Следственный комитет ранее сообщал, что подозреваемый в убийстве на Бутлерова забежал в квартиру, где находились четверо мужчин, в ходе конфликта с которыми он нанес двоим колото-резаные ранения. После этого мужчина, находясь в другой квартире этого же дома, зарезал знакомого. Последний скончался на месте до прибытия медиков. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемый пока не задержан.