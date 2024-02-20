Опубликованы кадры с места столкновения поезда и скорой в Башкирии Поезд врезался в машину скорой помощи в Стерлитамаке

Фото: t.me/s/mchs_official

В Стерлитамаке поезд врезался в машину скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана. 68-летняя пациентка, находившаяся в машине скорой, скончалась. Еще пятеро человек пострадали.

В Стерлитамаке по ул. Стерлибашевский тракт на регулируемом железнодорожном переезде Куйбышевской железной дороги произошло ДТП маневрового локомотива и скорой помощи. <...> Пострадали пятеро человек, в том числе одна пациентка 1956 года рождения погибла, — сообщили в МЧС.

Спасатели Госкомитета по ЧС деблокировали пострадавших. С различными травмами в больницу были доставлены двое фельдшеров и один сопровождающий. ДТП не повлияло на движение железнодорожного транспорта.

По предварительным данным, водитель скорой выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Экстренное торможение локомотива не помогло избежать аварии.

Ранее грузовой поезд столкнулся с автомобилем в Амурском районе Хабаровского края. В результате происшествия локомотив вышел из колеи пути, при этом опрокидывания удалось избежать. Авария произошла на 277-м километре перегона Падали — Эльбан Дальневосточной железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал.