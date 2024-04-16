Опубликованы фото с места столкновения легковушки и поезда под Кстовом Двое мужчин выжили после столкновения с поездом в легковом авто под Кстовом

Фото: t.me/CMSUTSKR

В Нижегородской области под городом Кстовом легковой автомобиль ВАЗ-2107 попал под грузовой поезд, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР. На опубликованных ведомством кадрах видно, что переднюю часть автомобиля основательно разворотило. При этом оба мужчины, находившихся в салоне, остались живы.

Около 16 часов 10 минут 16 апреля <...> вблизи железнодорожной станции Ройка Горьковской железной дороги произошло столкновение грузового поезда и легкового автомобиля, предположительного, проехавшего на запрещающий сигнал семафора. В результате происшествия пострадал водитель и пассажир автомобиля, — сообщили в Следкоме.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. На место происшествия выехали прокурор и следственно-оперативная группа.

Днем ранее два человека погибли и двое пострадали в аварии с грузовиком КамАЗ в Иркутской области. Инцидент произошел утром на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Забитуй Аларского района. На записи с видеорегистратора виден момент столкновения.