Опубликованы фото с места смертельного ДТП под Челябинском Два человека погибли при столкновении двух авто в Миассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Днем 9 марта в Миассе на 13-м километре автодороги Миасс — Златоуст столкнулись Toyota Camry и Lada Priora, передает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области. В результате 35-летний водитель и пассажирка, находившиеся в автомобиле Lada, скончались от полученных травм на месте.

Водитель, мужчина 1959 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, по предварительным данным, на изгибе дороги вправо не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение со встречным автомобилем Lada Priora, — сообщили в Госавтоинспекции.

Уточняется, что погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности. 65-летний водитель иномарки и две пассажирки получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Москве на шоссе Энтузиастов три автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, на дороге столкнулись два легковых автомобиля и КамАЗ, в результате чего пострадали два человека, оказавшиеся зажатыми в салоне авто.