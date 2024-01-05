Опубликованы фото с места обстрелов в Белгороде Гладков опубликовал фото с места ночных прилетов в Белгороде

Фото: t.me/vvgladkov

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале фото, сделанные на месте прилета снарядов во время ночного обстрела столицы региона со стороны ВСУ. Он отметил, что значительные повреждения получили многоквартирный дом и автомобили граждан.

В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом на Макаренко повреждено очень много окон и балконов в квартирах. Основной удар пришелся на парковку рядом с домом, — написал губернатор.

Он добавил, что второй сильно пострадавший в результате обстрелов участок находится на улице Почтовой. Там взрывной волной повреждено множество автомобилей.

Губернатор пояснил, что сожженные и сильно поврежденные машины будут доставляться на спецстоянку. По поводу их восстановления Гладков порекомендовал горожанам обращаться на горячую линию.

Что касается автомобилей, получивших незначительные повреждения, то, по словам губернатора, владельцы могут ездить на них. При этом он посоветовал горожанам не заниматься самостоятельным ремонтом машин до проведения экспертиз.

Ранее Гладков сообщил, что в ночь на 5 января системы противовоздушной обороны сбили 10 ракет Вооруженных сил Украины. В результате атаки пострадали два мирных жителя, их госпитализировали с осколочными ранениями. В ходе обстрела повреждения зафиксированы в более 90 квартирах, нескольких хозяйственных субъектах и одном частном домовладении. Помимо этого, осколками посечено более 30 автомобилей.