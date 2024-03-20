Опубликованы фото разрушенных обстрелами домов в Курской области Старовойт: в Курской области повреждены три домовладения при обстреле

Фото: t.me/gubernator_46

Ночью Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Гуево в Суджанском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, при обстреле никто из мирных жителей не пострадал, однако в населенным пункте были повреждены три домовладения — там выбиты окна и разрушены дворовые постройки.

Сегодня ночью со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены три домовладения: выбиты окна, разрушены дворовые постройки, осколками посечены заборы, — написал Старовойт.

Глава Курской области добавил, что в селе также была перебита линия электропередачи. По словам Старовойта, уже начаты восстановительные работы. Он пообещал оказать помощь в ремонте всем жителям, чьи дома были повреждены при обстреле.

Ранее Роман Старовойт сообщил о падении обломков сбитой украинской ракеты С-200 в центре Курска и других районах города. По его словам, никто из жителей не пострадал, однако несколько крыш получили повреждения.

Также ранее Минобороны России сообщало, что расчеты 120-мм минометов группировки войск «Запад» поразили украинских артиллеристов в приграничных районах Курской области. По данным ведомства, военные скрытно выдвинулись на рубеж открытия огня и успешно отработали по целям.