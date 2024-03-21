Опубликованы фото последствий воздушной атаки на Белгород Пятеро человек пострадали в результате атаки на Белгород

Фото: t.me/vvgladkov

Пятеро человек пострадали в результате атаки на Белгород, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Также в результате воздушной атаки были повреждены 30 квартир.

По предварительной информации, пострадали пять человек. Две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени бригадой скорой доставлены в городскую больницу № 2. Мужчина с осколочными ранениями руки и плеча — в областную клиническую больницу, — написал Гладков.

Порядка пяти тысяч жителей остаются без света из-за повреждения линии электропередачи. Повреждено остекление «Белгород Арены» и выбиты окна одного из образовательных учреждений. В сельской местности Белгородского района от обстрела пострадали постройки в девяти домохозяйствах.

Утром 21 марта губернатор Гладков объявил о ракетной опасности в регионе. Он призвал граждан не покидать дома и не подходить к окнам. Оказавшихся на улице граждан попросили спуститься в укрытия. В то же время Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили над регионом десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».