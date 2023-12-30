Опубликованы фото последствий обстрела у белгородского вуза Охранник белгородского вуза пострадал при атаке на город

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Два корпуса Белгородского государственного университета получили повреждения в результате обстрела, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию вуза. Охранник университета получил ранение.

Никто из студентов и преподавателей не пострадал. На кадрах видно, что у одной из стен вуза обвалилась плитка.

До этого издание Readovka публиковало видео с последствиями обстрела у Белгородского государственного технологического университета. Студентов в момент атаки на город в вузе не было.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем 30 декабря. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. В ведомстве указали, что российские средства противовоздушной обороны перехватили ракеты и большую часть снарядов.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, этот обстрел стал самым тяжелым за последние два года. В результате произошедшего погибли 14 человек, трое из которых дети. Ранения получили еще 108 граждан.