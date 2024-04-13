Опубликованы фото кадры затопленного Орска из космоса

Фото: Роскосмос

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала кадры из затопленного Орска в Оренбургской области. Фотография сделана до затопления, а видео — после. Кадры удалось получить благодаря спутникам «Канопус-В» и «Метеор-М». На них видно прорыв дамбы в городе, а также территории, которые пострадали от воды.

Роскосмос продолжает следить за ситуацией в Оренбургской области. Съемка спутников «Канопус-В» и «Метеор-М», — сообщили в пресс-службе корпорации.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков посетил пункт временного размещения в Орске. Он заявил, что местные жители не останутся наедине с бедой, им окажут всю необходимую помощь со стороны региональной и федеральной власти. Также вместе с министром город посетили полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор региона Денис Паслер.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом тем временем увеличился на 42 сантиметра за последние сутки. По последним данным, он составляет 1171 сантиметр. При этом за последние несколько часов прироста уровня воды зафиксировано не было.