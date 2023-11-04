Опубликованы фото аварии с легковыми авто и грузовиком в Петербурге Грузовик столкнулся с двумя легковушками в Петербурге

Фото: sz.rosavtodor.gov

Три автомобиля столкнулись на 23-м километре КАД в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В 15:30 региональном оператору поступила информация о том, что столкнулись два легковых автомобиля и грузовик.

По данным оператора, пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась. Легковой автомобиль марки BMW получил серьезные повреждения. Пробок на указанном участке дороги не наблюдается.

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