Воспитательница оттаскала ребенка за волосы и попала на видео В Красноярске воспитательница оттаскала за волосы двухлетнюю девочку

Фото: НАК

В Красноярске полиция начала проверку после публикации в Сети видео, на котором воспитательница детского сада хватает двухлетнюю девочку за волосы, передает пресс-служба краевого УМВД. Инцидент произошел 10 ноября. Мать одной из воспитанниц сняла факт жестокого обращения через уличное окно.

В ходе мониторинга Telegram-каналов в одном из них сотрудниками полиции была выявлена публикация о том, что воспитательница детского сада на ул. Линейная применила к двухлетнему ребенку физическую силу, оттаскав за волосы, — сообщили в полиции.

По данным издания ТВК, инцидент произошел в детском саду «Академия детства». Мать, снявшая инцидент на камеру, изначально планировала лишь снять милое видео, на котором ее дочь играет с другой воспитанницей.

Решила снять видео, чтобы показать маме, как дочери весело. В это время воспитатель сидела за ноутбуком, не смотрела за детьми, не занята была никакими делами. В какой-то момент она резко схватила дочь за волосы и дернула в сторону полок. А потом резко отпустила, скорее всего, заметив кого-то за окном, — рассказала мать девочки.

В полиции отметили, что заявления от потерпевшей не поступало. Тем не менее была организована проверка в дошкольном учреждении.

В июле воспитательница одного из детских садов в екатеринбургском районе Уралмаш ударила ребенка проводом от зарядного устройства для телефона. Женщина объяснила свои действия сильной жарой и усталостью.