Опубликовано видео жесткой аварии под Магнитогорском Автомобиль вылетел с дороги и загорелся под Магнитогорском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Утром 15 мая на дороге недалеко от Магнитогорска перевернулась и сгорела иномарка, сообщает издание «Верстов.Инфо» со ссылкой на ОМВД России по Агаповскому району. Среди пострадавших три молодых человека и одна девушка. Молодые люди в сознании, девушка дышит.

В автомобиле находились водитель и три пассажира, в том числе 17-летний молодой человек. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести, — рассказали в полиции.

«Магнитогорский рабочий» со ссылкой на ГИБДД уточняет, что Mitsubishi ехал из Верхнеуральского района. За рулем был водитель 2003 года рождения.

Ранее водитель был лишен водительских прав за управлением автомобилем в нетрезвом виде, более того, он привлекался к ответственности за данное правонарушение повторно, — рассказали в ГИБДД.

Днем ранее в Лазаревском районе Сочи произошло столкновение четырех автомобилей, госпитализированы пять человек. ДТП произошло в районе санаторно-курортного комплекса «Аквалоо» на улице Декабристов. Всех пострадавших отправили в больницу до приезда спасателей.