Опубликовано видео погони за зарезавшим девушку волжанином

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Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области опубликовала видео погони за 41-летним Аркадием Григоряном, которого подозревают в вооруженном нападении на свою девушку в городе Волжском. На кадрах видно, как под Волгоградом преступник, скрываясь от сотрудников ГИБДД, пытался на своем автомобиле переплыть реку. Однако когда машина ушла под воду, полицейские убедили мужчину выйти на берег, после чего его задержали.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ.

Следователем территориального подразделения СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел поздно вечером 20 декабря возле подъезда дома, где проживает девушка. Григорян пришел к ней, чтобы помириться, однако разговор закончился нападением. Мужчина нанес пострадавшей не менее 10 ножевых ударов в грудь, живот и лицо.

СМИ сообщают, что девушка выжила и на данный момент находится в реанимации.

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