Опубликовано видео задержания сутенера при попытке сбежать от СОБРа В Екатеринбурге задержан подозреваемый в ограблениях и принуждении к проституции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге сотрудники СОБРа Росгвардии задержали местного 27-летнего жителя по имени Александр, подозреваемого в поножовщине, серии ограблений и принуждении к проституции, сообщает УМВД Свердловской области. Мужчина попытался скрыться, когда силовики выломали дверь. Он выпрыгнул из окна квартиры, но был задержан внизу у подъезда.

19 марта силовики, вскрыв дверь в квартиру подозреваемого, задержали его, а также его знакомого, по некоторым данным, тоже имеющего отношение к противоправной деятельности. При задержании фигурант попытался сбежать, выпрыгнув с балкона 3-го этажа. Однако вторая группа собровцев была начеку и ждала его у подъезда, — сообщили в полиции.

Изначально Александра искали по делу о вооруженном ограблении. Находясь в салоне автомобиля Mazda 6, он ударил владельца машины ножом по бедру, сорвал с него цепочку, отнял iPhone 13 и вытолкнул из машины рядом с травмпунктом. Пострадавший сам отдал подозреваемому деньги. Александр требовал от него 100 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что мужчина неоднократно провоцировал драки в городских ночных заведениях. Своих оппонентов он избивал и отбирал у них телефоны, банковские карты и деньги. Еще одна девушка обвинила Александра в сутенерстве. Мужчина уговорил ее начать оказывать интимные услуги за деньги, а когда она решила завязать с проституцией, начал ей угрожать и шантажировать.

Отработав несколько смен, девушка решила прекратить данную деятельность, но Александр начал ей угрожать. Со слов пострадавшей, он пообещал переслать видео ее родственникам, а также неоднократно высказывал угрозы физической расправы. Кроме того, мужчина заставил ее выплатить крупный «штраф». Для этого жертве пришлось взять кредит, — рассказали в УМВД.

Сейчас против Александра ведется уголовное разбирательство по статье о разбое. Он арестован и помещен в СИЗО. Известно, что ранее мужчина уже был судим за кражу и грабеж.

Ранее стало известно, что полиция разыскивает москвича, принудившего 16-летнюю девушку к занятию проституцией. Девушка познакомилась с сутенером в соцсетях, но вместо приглашений на свидание стала получать угрозы.