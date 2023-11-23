Опубликовано видео задержания томичей, заложивших взрывчатку под авто Двоих томичей задержали за установку взрывчатки под машину

Фото: vk.com/sledcom70

В Томске задержали двоих мужчин, подозреваемых в покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По данным следствия, они установили на днище автомобиля местного жителя взрывчатку. Мужчина смог сам обнаружить взрывное устройство и обратился к правоохранителям. Задерживали подозреваемых с помощью отряда спецназа Росгвардии.

7 ноября 2023 житель Томска обнаружил на днище своего автомобиля самодельное взрывное устройство, которое не сдетанировало по независящим от установившего его лица обстоятельствам, — сообщили в УСКР.

Также подозреваемым инкриминируют незаконное изготовление взрывных устройств. Сейчас проводятся обыски в местах жительства подозреваемых, допрашиваются свидетели.

В конце лета завершилось расследование уголовного дела в отношении одного из бывших учредителей крупной сети стоматологий в Приморском крае Армена Бабакохяна. По версии следкома, осенью 2001 года обвиняемый предложил исполнителю убить соучредителя ночного клуба «Наутилус» за деньги. Киллер выполнил задание, используя самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Затем весной 2002 года он предложил исполнителю убить соучредителя компании New Wave Cinema, предоставив дорогостоящий автомобиль и деньги в качестве оплаты за преступление.