ФСБ показала видео задержания готовившего теракты в Брянске диверсанта

Фото: fsb.ru

Федеральная служба безопасности России распространила видео задержания участника украинской организации «Легион «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), готовившего теракты в Брянске в преддверии президентских выборов. На кадрах, опубликованных РИА Новости, мужчина признается, что является участником запрещенной в России организации, и рассказывает, какие задания выполнял по поручению своих украинских кураторов.

Ранее сообщалось, что по указанию куратора завербованный россиянин изъял взрывные устройства из тайника в Калужской области. Затем он заложил их возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры.

В Белгородской области задержана гражданка России по подозрению в подготовке диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта в регионе. Она тоже действовала по заданию украинских спецслужб. Женщина приобрела взрывное устройство и планировала подорвать железнодорожные пути. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Также и в Москве задержан местный житель, который запускал БПЛА у военных объектов Минобороны. Делал он это по заданию украинских кураторов, чтобы запутать систему противовоздушной обороны.