Опубликовано видео возвращения 15 военных из украинского плена в Амвросиевк

Фото: аппарат омбудсмена ДНР/dan-news.info

В Амвросиевке в Донецкой Народной Республике состоялась встреча 15 военных, вернувшихся в рамках обмена пленными по формуле 107 на 107. Всего на родину прибыли 19 человек — четверо пока остаются в госпитале.

Врио главы республики Денис Пушилин встретился с вернувшимися из плена бойцами. Он заверил, что власти помогут им в решении любых вопросов, и пожелал скорейшего восстановления.

Омбудсмен ДНР по правам человека Дарья Морозова отметила, что в группе вернувшихся в Амвросиевк у всех есть проблемы со здоровьем. По ее словам, это и раны после избиений в плену, и запущенные осложнения после различных ранений.

В этой группе освобожденных практически у всех есть проблемы со здоровьем. Травмы, полученные в результате жестоких избиений в плену, запущенные осложнения после пулевых и осколочных ранений. Все это требует адекватной медицинской помощи, и она будет оказана ребятам в полном объеме, — сказала Морозова.

Омбудсмен добавила, что еще около 250 военнослужащих из ДНР продолжают оставаться в украинском плену. По ее словам, власти региона работают над их возвращением.

Ранее Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной. В ведомстве отметили, что в результате переговоров удалось вернуть 107 военнослужащих. Их доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ближайшее время между Москвой и Киевом состоится несколько обменов пленными. По его словам, они пройдут при участии спикера Госдумы Вячеслава Володина.