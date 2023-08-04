Опубликовано видео уничтожения украинской БМП под Работино War Gonzo опубликовал кадры уничтожения украинской БМП 58-й армией под Работино

Фото: МО РФ

Telegram-канал War Gonzo опубликовал видео уничтожения 58-армией ВС РФ украинской бронированной машины пехоты (БМП) под Работино. По информации канала, техника была ликвидирована выстрелом противотанковой управляемой ракеты «Корнет». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На видео показаны кадры уничтожения боевой машины противника, ВС РФ поразили цель прямым попаданием.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видеозапись с уничтоженной военной техникой ВСУ, в том числе, переданной странами Запада. Военкор с сарказмом назвал эту атаку ВСУ неплохой. По его данным, кадры с разбитой техникой ВСУ засняты на Запорожском направлении. На видео показана дорога на открытой местности, вдоль которой стоят уничтоженные машины. Среди разбитой техники, отмечает военкор, — танк немецкого производства Leopard.

До этого Министерство обороны России показало кадры уничтожений позиций ВСУ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. По данным ведомства, участие в атаке принимали российские боевые машины пехоты и танки. Они открывали огонь по противнику прямо на ходу. Огнем артиллерии и ударами авиации также сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ.