Опубликовано видео уничтожения танка ВСУ в районе Времевского выступа

Фото: МО Украины

Уничтожение двух единиц украинской бронетехники в районе Времевского выступа попало на видео, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Выстрелами противотанковыми управляемыми ракетами были подбиты бронемашина и танк.

Меткими выстрелами расчетов ПТУР 394-го полка 127-й МСД уничтожены бронемашина и танк, — заявили в Telegram-канале.

Представители Министерства обороны России ранее сообщили о нанесении удара по группе украинских военнослужащих, затаившихся в лесополосе. Уверенные в своей скрытности солдаты попытались пробраться через густую растительность, однако они были обнаружены операторами БПЛА. Через некоторое время на них был сброшен осколочный снаряд.

Российские военные также успешно уничтожили 155-мм гаубицу FH-70 иностранного производства, переданную Украине властями Италии в качестве военной помощи. По словам военкора Александра Коца, удар наносился военнослужащими отряда огневой поддержки «Вега».

Telegram-канал «Изнанка» публиковал видео, на котором показано, как российские артиллеристы накрыли огнем самоходную гаубицу Caesar французского производства в зоне СВО. Орудие ВСУ, замаскированное в лесополосе, уничтожили в районе одного из участков на Запорожском направлении.