Уничтожение двух единиц украинской бронетехники в районе Времевского выступа попало на видео, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». Выстрелами противотанковыми управляемыми ракетами были подбиты бронемашина и танк.
Меткими выстрелами расчетов ПТУР 394-го полка 127-й МСД уничтожены бронемашина и танк, — заявили в Telegram-канале.
Представители Министерства обороны России ранее сообщили о нанесении удара по группе украинских военнослужащих, затаившихся в лесополосе. Уверенные в своей скрытности солдаты попытались пробраться через густую растительность, однако они были обнаружены операторами БПЛА. Через некоторое время на них был сброшен осколочный снаряд.
Российские военные также успешно уничтожили 155-мм гаубицу FH-70 иностранного производства, переданную Украине властями Италии в качестве военной помощи. По словам военкора Александра Коца, удар наносился военнослужащими отряда огневой поддержки «Вега».
Telegram-канал «Изнанка» публиковал видео, на котором показано, как российские артиллеристы накрыли огнем самоходную гаубицу Caesar французского производства в зоне СВО. Орудие ВСУ, замаскированное в лесополосе, уничтожили в районе одного из участков на Запорожском направлении.