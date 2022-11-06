Опубликовано видео уничтожения спецназом НМ ДНР украинских диверсантов

Фото: МО РФ

Разведчики батальона спецназа Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожили две диверсионно-разведывательные группы украинских войск, одна из них была ликвидирована в ночное время, соответствующие видеокадры опубликовал Telegram-канал «Народная милиция ДНР». Отмечается, что ДРГ были обнаружены с помощью беспилотников.

Противник продолжает гнать на убой своих лучших бойцов, которые уничтожаются разведчиками батальона специального назначения НМ ДНР, — заявили в НМ ДНР.

Ранее командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд предположил, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожской области выходят на задания под воздействием наркотических препаратов. По его словам, украинские военные попадают под артиллерийский огонь и гибнут.

Минобороны России ранее показало кадры ударов дронами-камикадзе «Ланцет» по украинской технике в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Беспилотники уничтожили буксируемую гаубицу «Мста-Б», радиолокационные комплексы, танк и автомобили подразделений украинских войск.