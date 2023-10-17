Опубликовано видео уничтожения солдат ВСУ с помощью беспилотников

Фото: МО РФ

В Сети появилось видео уничтожения военнослужащих ВСУ с помощью беспилотников на Артемовском направлении. На кадрах, которые опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко, видно, что боеприпасы точно попадали в окопы и укрытия украинских солдат.

Ранее он опубликовал видео, в котором ВС РФ уничтожили гаубицу М-777 ВСУ в районе села Кизомыс в Херсонской области. Накануне начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные обстреляли позиции ВСУ на Донецком направлении, уничтожив американские и польские гаубицы, а также склад боеприпасов в Новоселовке. Российские силы отразили несколько атак со стороны штурмовых групп ВСУ в районе Клещеевки.

Кроме того, как заявил начальник пресс-центра группировки «Юг», ВС РФ поразили семь беспилотников ВСУ типа «Валькирия», «Лелека-100», «Мейвик-3» и FPV в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клиновое, Красногоровка, Пески.

До этого стало известно, что российские бомбардировщики провели налеты на командно-наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины. Как рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук, враг находился в окрестностях населенного пункта Серебрянка.