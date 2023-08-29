Опубликовано видео уничтожения солдат и техники ВСУ FPV-дронами ВС России

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения солдат ВСУ FPV-дронами ВС РФ в зоне СВО. На кадрах видно, как российские барражирующие снаряды попадают в укрытия украинских военных.

На первом видео показано, как дрон поражает укрытие военных ВСУ, спрятавшихся в жилом доме на Запорожском направлении. На второй записи видно, как дрон оперативно-боевого тактического формирования ДНР «Каскад» накрывает автомобиль ВСУ.

Канал ранее сообщил, что танковые подразделения 1-й Славянской бригады Донецкого армейского корпуса ВС РФ нанесли удар по расположениям ВСУ на Авдеевском направлении. Танкисты успешно взаимодействуют с операторами беспилотников, которые помогают выявлять цели и корректировать огонь.

Военкор Андрей Руденко до этого опубликовал видео с уничтоженными украинскими танками Leopard и T-72.

До этого Руденко сообщил, что российские военные нанесли серию точных ударов по окопам ВСУ на Лисичанском направлении. Как уточнил журналист, позиции противника накрыли артиллеристы 6-й бригады группировки «Юг» Вооруженных сил России.

Руденко также опубликовал видео, на котором показан момент поражения укрепрайона ВСУ. Противник закрепился на пересеченной местности у лесополосы, оборудовав сложную сеть окопов, которые стали целью российских артиллеристов.