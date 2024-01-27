Опубликовано видео уничтожения пулеметной точки ВСУ «РВ»: бойцы ВС России уничтожили пулеметную точку

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись уничтожения пулеметной точки. На одной из позиций противника была обнаружена огневая точка, располагавшаяся прямо на передовой,

На кадрах можно увидеть, как дроны 58-й обСпН 1-го Донецкого армейского корпуса обнаружили пулемет военнослужащих ВСУ и накрыли его ВОГом.

Ранее появилось видео массовых ударов российскими силами по позициям Вооруженных сил Украины. Как отмечается, удары беспилотными летательными аппаратами нанесли бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса Вооруженных сил РФ.

До этого экипажи российских штурмовиков Су-25 провели удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам украинской армии на Донецком направлении. По данным Министерства обороны России, после нанесения ударов экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Все цели, согласно отчетам передового авиационного наводчика, были успешно поражены, и полет прошел в штатном режиме.

14 января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские войска продолжают штурмовые действия на Авдеевском направлении. По его информации, на тот момент ВС РФ закрепились в районе Степового и зашли на территорию садового товарищества «Ивушка».