Опубликовано видео уничтожения «Отважными» танков ВСУ у Авдеевки «РВ» опубликовал кадры уничтожения танков ВСУ у Авдеевки

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения группировкой ВС РФ «Отважные» танков ВСУ у Авдеевки. По данным канала, бронемашины были брошены противником у линии фронта. Таким образом российские военнослужащие исключают возможность их эвакуации бойцами ВСУ.

Ранее CNN со ссылкой на солдата ВСУ Виктора Беляка сообщала, что дорога на Авдеевку завалена трупами украинских военнослужащих. По словам Беляка, дислоцированные там бойцы предпринимали отчаянные попытки выбраться из руин города. Он отметил, что руководство украинской армии заявило, что эвакуации не будет, после чего приказало бросить раненых сослуживцев при отходе из укрепрайона.

До этого американское издание Military Watch Magazine сообщило, что украинские солдаты начали отступать из Авдеевки за день до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал соответствующий приказ. В материале отмечается, что на пике наступления ВС РФ потери украинских военных в городе достигали примерно 1500 человек в день.

Тем временем председатель парламента Донецкой Народной Республики Артем Жога заявил, что российские войска зачистили Авдеевку от военнослужащих ВСУ. По его словам, об этом ему рассказал боец батальона «Спарта».