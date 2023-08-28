Опубликовано видео уничтожения дронами Т-72, БМП Bradley и блиндажа ВСУ

Фото: РИА Новости

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео применения военнослужащими Вооруженных сил России FPV-дронов против техники ВСУ. На кадрах показано уничтожение танка Т-72, американской БМП M2 Bradley и блиндажа с украинскими военными.

FPV-дроны уничтожают технику и боевиков ВСУ по всему фронту, — говорится в подписи к видео.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о нанесении удара высокоточным оружием по складу авиационного вооружения украинской армии, где хранились боеприпасы. По данным ведомства, цель удара достигнута, объект уничтожен.

Также сообщалось, что штурмовые подразделения российской армии заняли опорный пункт противника на Купянском направлении. В ходе боя были разгромлены две роты ВСУ. Противник предпринял по меньшей мере девять попыток контратаковать, однако российские военные успешно отбили их при поддержке танков и артиллерии.

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили три управляемые авиабомбы JDAM противника, уничтожили 27 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, рассказали в военном ведомстве.