Опубликовано видео уничтожения артбригадой «Кальмиус» танков ВСУ «РВ»: бойцы артиллерийской бригады «Кальмиус» уничтожили украинские танки

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Артиллерист ВС РФ ведёт огонь из 152-мм гаубицы «Мста-Б»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись уничтожения танков Вооруженных сил Украины российскими артиллеристами бригады «Кальмиус». Сообщается, что высокоточные удары наносились из орудия 2А65 «МСТА-Б».

Как пишет канал, 14-я гвардейская артиллерийская бригада «Кальмиус» 1-го Донецкого армейского корпуса из орудия 2А65 «МСТА-Б» нанесла высокоточные удары по танку ВСУ управляемыми снарядами. Их наведение осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее появилось видео массовых ударов российскими силами по позициям Вооруженных сил Украины. Как отмечается, удары беспилотными летательными аппаратами нанесли бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса Вооруженных сил РФ.

До этого экипажи российских штурмовиков Су-25 провели удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам украинской армии на Донецком направлении. По данным Министерства обороны России, после нанесения ударов экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Все цели, согласно отчетам передового авиационного наводчика, были успешно поражены, и полет прошел в штатном режиме.