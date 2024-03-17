Опубликовано видео точного удара ВС России по месту дислокации ВСУ Рожин показал видео удара ВС РФ по месту дислокации ВСУ на Херсонском участке

Фото: Минобороны РФ

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале видео удара по месту дислокации украинских солдат на Херсонском направлении. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Военкор подчеркнул, что прилет был очень точным. На кадрах видно, как постройка обрушилась и исчезла в клубах дыма.

Ранее сообщалось, что сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России сбросили авиабомбы на опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. По информации министерства обороны, атака производилась с использованием неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500, имеющих универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), позволяющий точно бить с безопасной дистанции.

До этого Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту ВСУ на Купянском направлении. При ударе использовались бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. В Минобороны уточнили, что в ходе миссии бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35.

Кроме того, военнослужащие ВС РФ ранее сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Были уничтожены 14 пунктов временной дислокации противника, также армия Украины потеряла четыре пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов.