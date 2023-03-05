Опубликовано видео нападения мужчины на прохожих в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета на улице Рубинштейна в Петербурге, ранив трех человек , сообщило главное управление ведомства по региону в VK. Прохожие смогли задержать его до приезда полиции, против него будет возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением оружия. У мужчины изъяли травматический пистолет «Grand Power TQ 1» и аэрозольный перцовый баллончик с маркировкой «Боец».

Около 21:40 нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками полиции на улице Щербакова был задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения 29-летний стрелок, — указано в сообщении.

Двое пострадавших мужчин госпитализированы с ранениями спины и руки, одного пострадавшего отпустили домой.

В конце февраля житель Сосновоборска Красноярского края заявился в местный ночной клуб с заряженным обрезом и целым мешком патронов. Мужчина вступил в конфликт с охранником заведения и мог планировать расправу над ним. Сейчас им занимается полиция.

Ранее охранник бара на Пятницкой улице в Москве устроил побоище со стрельбой на рабочем месте. Конфликт произошел между двумя мужчинами и охранником заведения общественного питания. В ходе ссоры последний распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов и произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия. Подозреваемый в стрельбе был задержан, пострадавшие — госпитализированы.