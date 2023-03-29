Опубликовано видео столкновения в Крыму поезда с автомобилем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на волне» опубликовал видео с моментом столкновения на переезде около Джанкоя поезда Севастополь — Санкт-Петербург с автомобилем. По его данным, все четыре человека, находившихся в машине, погибли.

Речь идет о водителе такси, пассажирке и двух ее дочерях 13 и 18 лет. Семья направлялась в Джанкой из села Вольное. На переезде работали звуковой и световой сигналы, однако 58-летний таксист их проигнорировал.

В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

ДТП произошло примерно в 20:30 на нерегулируемом железнодорожном переезде 1388-й км 28 марта.

Ранее сообщалось, что на севере Крыма столкнулись поезд, следовавший по маршруту Симферополь — Санкт-Петербург, и легковая Skoda Octavia. Железнодорожный состав протаранил автомобиль в районе Джанкоя. Там сейчас ограничили проезд поездов, они двигаются с задержкой. На железнодорожном переезде на перегоне 1388-й км, где произошла трагедия, работают следователи.