Опубликовано видео столкновения двух мотоциклов в воздухе под Ростовом Двое мотокроссменов столкнулись в воздухе под Новошахтинском

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Ростовской области двое мотокроссменов столкнулись в воздухе при выполнении трюка, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел на тренировочной площадке под Новошахтинском. При выполнении прыжка на земляном склоне, оба спортсмена оказались на одной высоте и врезались. Telegram-канал Baza уточняет, что авария произошла 14 апреля.

Оба спортсмена пострадали. Один из них, по словам очевидцев, находится в коме, у второго тяжелыми травмами.

Известно, что на площадке Новошахтинска традиционно проводятся региональные чемпионат и первенство по мотоциклетному спорту. Ближайшие соревнования под организацией Федерации мотоциклетного спорта Ростовской области должны состояться 4 и 5 мая.

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