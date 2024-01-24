Опубликовано видео спасения людей из снежной бури на Сахалине Помощь потребовалась 75 водителям из-за снежных заносов на Сахалине

Фото: t.me/mchs_official

Спасатели помогли жителям Сахалина справиться с последствиями циклона, сообщила пресс-служба МЧС России. Сотрудники экстренной службы доставили до больниц более 10 человек и перевезли в гостиницы свыше 60 пассажиров задержанных авиарейсов, а также отбуксировали 75 автомобилей. Опубликовано видео с места.

Огромное спасибо, просто выручили. Потому что все эти пересадки, перелеты... Ни уехать, ни приехать. Мы еще не из этого города. Это очень помогло, — поблагодарила спасателей девушка.

К работам привлекли более 50 сотрудников и 10 единиц техники. Из-за больших сугробов движение полностью перекрыли на восьми участках федеральных и региональных дорог.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел в Южно-Сахалинске режим ЧС из-за непогоды. Глава региона призвал руководителей всех предприятий перевести сотрудников на удаленку, а коммунальщиков — оперативно расчистить от снега основные трассы. В мэрии Южно-Сахалинска сообщали, что из-за снежной бури 24 января общественный транспорт не вышел на городские маршруты. Для уборки улиц привлекли волонтеров и снегоходы.

Кадры с заснеженных улиц Южно-Сахалинска ранее также опубликовала журналист Светлана Негматуллина. По ее словам, в городе намело сугробы с человеческий рост.