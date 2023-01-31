Опубликовано видео спасения грузового судна в Охотском море

Фото: marinetraffic.com

В Сети опубликованы кадры спасательной операции по буксировке грузового корабля «Амбер Балтик» в Охотском море. Судно потеряло ход после серьезного шторма из-за поломки главного двигателя.

Экипаж подал сигнал SOS, когда волны начали захлестывать палубу. Первыми откликнулись с берега. К месту ЧП прибыл спасательный борт, который взял аварийное судно на буксир.

В настоящее время спасатели ожидают окончания шторма. Когда уляжется непогода, они отбуксируют «Амбер Балтик» в ближайший порт. Ситуацию контролируют несколько экспедиционных отрядов.

Сейчас запад Камчатки находится под влиянием циклона с метелью и порывами ветра до 15 м/с. При хорошей погоде буксиру потребуется около двух суток, чтобы доставить «Амбер Балтик» в административный центр Камчатского края.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что циклон принесет ураган на север Курильской гряды и южную оконечность Камчатки. По его словам, в Северо-Курильске и на мысе Лопатка скорость ветра может достичь 40–45 метров в секунду, то есть 150–160 километров в час.