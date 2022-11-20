Опубликовано видео cпасения девушки из ледяной реки в Марий Эл Спасатель вытащил девушку из полузамерзшей реки в Марий Эл

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник экстренных служб вытащил из воды в акватории реки Малая Кокшага провалившуюся под лед девушку в Марий Эл, передает РЕН ТВ. Спасатель нырнул в воду и поплыл к пострадавшей, которая не подавала признаков в жизни. По информации телеканала, операция по спасению прошла успешно, сейчас здоровью девушки ничего не угрожает.

Как она оказалась в воде, пока не сообщается.

Летом этого года в поселке Дагомыс под Сочи девушку унесло в море во время шторма, когда та вышла на пирс. Ее сбила с ног волна, после чего спасатели и находившиеся рядом люди пришли девушке на помощь и помогли ей выбраться на сушу.

Ранее волонтеры и пожарные вытащили на берег восьмерых рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине в окрестностях села Балаганное в Ольском округе Магаданской области. Ветер уносил льдину в открытое море, существовала серьезная угроза жизни рыбаков. Очевидец происшествия сообщил в соцсетях, что лед оторвало буквально за одну минуту. Сам он успел выбраться, проехав на снегоходе по воде.