Опубликовано видео со школьником, умершим на турнире по боксу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появилось видео боксерского поединка, в результате которого в Первоуральске (Свердловская область) погиб 14-летний школьник. Его опубликовал у себя в Telegram-канале журналист Александр Лютиков.

Тяжелое видео. Первоуральск. Сегодня. 14-летний боксер потерял сознание во время финала городского первенства. Умер в машине скорой помощи. Смотрю это видео и не представляю, как себя сейчас чувствует соперник погибшего, — написал Лютиков.

Ранее сообщалось, что во время первенства Первоуральска по боксу в воскресенье, 17 декабря, подросток 2009 года рождения потерял сознание во время поединка после нескольких ударов от своего соперника. Скорая помощь прибыла на место происшествия и доставила ребенка в больницу, но его жизнь не удалось спасти.

Пресс-служба региональной прокуратуры заявила о намерении дать правовую оценку инциденту и проверить соблюдение законодательства о защите жизни и здоровья детей, своевременность предоставления медицинской помощи и установить наличие у подростка медицинского разрешения на занятия боксом. Ведется доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 11-летний школьник умер на уроке физкультуры. В ходе занятий ему стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на место медики спасти мальчика не смогли.